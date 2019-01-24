Son Dakika Haberleri: Zeytinburnu'nda Yangın Paniği

Zeytinburnu'nda Yangın Paniği

48 dakika önce

ZEYTİNBURNU'nda 5 katlı bir binanın giriş katında bulunan kazan dairesinde yangın çıktı.

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ZEYTİNBURNU'nda 5 katlı bir binanın giriş katında bulunan kazan dairesinde yangın çıktı. 

 

Yangın saat 12.00 sıralarında Nuri Paşa Mahallesi, 14. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın zemin katında bulunan kazan dairesinde çalışanların kaynak yaptığı sırada yangın çıktı. Yangın kısa sürede zemin katı dumanlarla kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. Yaşanan o anlar çevrede paniğe neden oldu. 

Yangın sırasında binada bulunan Mehmet Çeçen, "5. katta çalışıyorduk. Kokuyu duyduk. Kokuyu duyunca burada bir şeyler olduğunu hissettik. Ondan sonra sağa sola haber verdik. Binayı boşalttık. En sonunda ben de çıktım. Sonradan öğrendik ki kazan deposu patlamış. İşçiler depoda kaynak yaparken gazı kesmek için uğraşmışlar. Kıvılcım olunca da patlamış. İtfaiyeye haber verdik. Yaralanan yok çok şükür" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:08 Kaynak: DHA

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