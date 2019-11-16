Zeytinburnu'nda yaşlı adamı gasp eden zanlılar kamerada

Zeytinburnu'nda gece vakti yaşlı adamı darp ederek cep telefonu ve 750 lirasını gasp eden zanlıların o anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından yakalanan zanlılardan 18 yaşındaki Sedat D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yaşı küçük olduğu belirlenen Y.İ. serbest bırakıldı.



28 Temmuz'da Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'nde 59 yaşındaki Alaaddin K. isimli vatandaşı gece saat 01.00'de durduran 2 şahıs sigara isteme bahanesiyle yaşlı adamı darp ederek cep telefonu ve 750 lirasını gasp etti. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar sonucu yaşlı adamı gasp eden 18 yaşındaki Sedat D. ve yaşı küçük olduğu belirlenen Y.İ. 4 Kasım'da yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan Sedat D.'nin üzerinde yaşlı adama ait cep telefonuna ulaşıldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 kişiden Y.İ. savcılık tarafından serbest bırakılırken, Sedat D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 2 kişinin yaşlı adamı darp ederek telefon ve parasını gasp ettiği o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL