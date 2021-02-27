Zeytinburnu'nda yaşlı kadını döverek gasp eden hırsız yakalandı - Son Dakika

Zeytinburnu'nda yaşlı kadını döverek gasp eden hırsız yakalandı

27.02.2021 09:01
Zeytinburnu'nda yaşlı kadını döverek gasp eden hırsız yakalandı, System.String[]

Zeytinburnu'nda pazar alışverişinden dönen yaşlı kadın, poşetlerini taşıma bahanesiyle apartmana giren genç tarafından dövülerek gasp edildi.

Zeytinburnu'nda pazar alışverişinden dönen yaşlı kadın, poşetlerini taşıma bahanesiyle apartmana giren genç tarafından dövülerek gasp edildi. Polis ekipleri tarafından ikametinde yakalanan gaspçı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Nuripaşa Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın içerisinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 21 yaşındaki Afganistan uyruklu Z.S. pazar alışverişinden dönen B.K. isimli yaşlı kadının poşetlerini taşımak istedi. Apartman içerisine kadar giren şüpheli Z.S., yaşlı kadını darp ederek cep telefonunu gasp etti. Gasp edilen kadının ihbarı üzerine Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yerindeki güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüpheli kişinin olayın gerçekleştiği apartmanın bulunduğu sokağa kadar elinde poşet bulunan yaşlı kadını takip ettiği görüldü. Şüpheli Z.S.'nin olayı gerçekleştirdikten sonra sokak üzerinde koşarak uzaklaştığı kamera görüntülerine yansıdı.

Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde şüpheli Z.S'nin Nuripaşa Mahallesi'nde bulunan bir sokaktaki binaya girdiği tespit edildi. Afganistan uyruklu Z.S isimli şüpheli, bu adrese yapılan baskınla yakalandı. Şüpheli Z.S., emniyetteki sorgusunda olayı kendisinin gerçekleştirdiğini, gasp ettiği telefonu ilçedeki seyyar satıcılardan birine sattığını itiraf etti. Telefonu satın alan seyyar satıcı M.A., telefonun kendisinde olduğunu söyleyerek telefonu polis ekiplerine teslim etti.

Telefonu satın alan M.A., polis ekiplerince emniyete götürülürken gasp edilen cep telefonu mağdur kadına teslim edildi. Telefonu gasp eden Afganistan uyruklu Z. S. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - İSTANBUL

Zeytinburnu, Afganistan, Polis, Gasp, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zeytinburnu'nda yaşlı kadını döverek gasp eden hırsız yakalandı - Son Dakika


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