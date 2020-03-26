Zeytinburnu'nda yaşlılar için alışverişe çıkıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda yaşlılar için alışverişe çıkıldı - Son Dakika

Zeytinburnu'nda yaşlılar için alışverişe çıkıldı

15 dakika önce

Zeytinburnu'nda yaşayan 65 yaş üzeri yaşlıların, sokağa çıkma yasağı kararının ardından talepleri karşılanıyor.

Zeytinburnu'nda yaşlılar için alışverişe çıkıldı, System.String[]

Zeytinburnu'nda yaşayan 65 yaş üzeri yaşlıların, sokağa çıkma yasağı kararının ardından talepleri karşılanıyor. Zeytinburnu Belediyesi Çözüm Merkezi personelleri bakıma muhtaç yaşlıları tek tek arayarak ihtiyaçları sorup ardından markete giderek taleplerini karşılıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş üstü yaşlılar için Zeytinburnu Belediyesi tarafından oluşturulan Zeytinburnu Belediyesi Çözüm Merkezi ekipleri ilçede yaşayan vatandaşları tek tek arıyor. Talep üzerine evlere giden ekipler ihtiyaç listelerinin hazırlandığı kağıdı ve ücreti alarak marketin yolunu tutuyor. Patatesinden soğanına, kuru bakliyatından ekmeğe kadar birçok temel gereksinimleri alarak ücreti ödüyor. Ardından tamamlanan alışveriş vatandaşlara, ekipler tarafından teslim ediliyor. Uygulamadan çok memnun olduklarını söyleyen vatandaşların ise kimi kalp rahatsızlığı olduğu için çıkamadığını kimi ise annesine bakması gerektiği için çıkamadığını söylüyor.

Zeytinburnu'nda yaşlıların evleri dezenfekte ediliyor

Ayrıca, Zeytinburnu Belediyesi ilçede yaşayan 65 yaş üzeri bakıma muhtaç ve kronik rahatsızlığı olan yaşlıların evleri temizleyip dezenfekte ediliyor. Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında evler de temizlenerek steril ortam haline geliyor.

"Bende kalp pili var o yüzden dışarıya çıkamıyorum"

Kalp pili olduğunu o yüzden dışarı çıkamadığını belirten Ali Erdem, "Çok memnun kaldık, teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun bizi düşündüğünüz için. Bende kalp pili var o yüzden dışarıya çıkamıyorum" dedi.

"İnşallah bir yerden herhangi bir virüs kapmayız"

Uzun süredir 98 yaşındaki annesi Fatma Gündüz ile aynı evde yaşadığını ve ona baktığını söyleyen 74 yaşındaki Hikmet Gündüz, "Biz elimizden geldiğince kendimizi korumaya çalışıyoruz. Zeytinburnu Belediyesi'nin bu hizmeti çok güzel bir şey. İnşallah bir yerden herhangi bir virüs kapmayız. Zeytinburnu Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

İçişleri Bakanlığı, Zeytinburnu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 09:16 Kaynak: İHA

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