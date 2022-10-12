Son dakika haberi | Zeytinburnu'nda yastığın içine uyuşturucu madde saklayan kişi tutuklandı

Zeytinburnu'nda yastığın içine uyuşturucu madde saklayan kişi tutuklandı

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu madde operasyonunda yastığın içine saklanmış çok sayıda uyuşturucu madde bulundu. Yapılan operasyonda yastık içerisinde uyuşturucu madde saklayan bir kişi tutuklandı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Zeytinburnu'nda uyuşturucu madde operasyonu gerçekleştirildi. Ekipler, 7 Eylül 2022 tarihinde Çırpıcı Mahallesi'ndeki bir adreste A.C.U. isimli şahıs tarafından uyuşturucu madde saklandığı ve satışı yapıldığı yönünde ihbar aldı. İhbar sonrası harekete geçen ekiplerin bahse konu adreste yaptığı aramada 2 kilogram skunk, 327 adet ecstacy hap, 160 adet captagon hap, 4,55 gram kokain, 18, 80 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi ve bir tane uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı öğrenilen cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda, A.C.U. isimli şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli şahıs A.C.U, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.