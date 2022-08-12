Sağlık ekipleri, yarası olmayan iki yavruyu olay yerinde göz tedavisi yaptıktan sonra beslenme ihtiyaçlarını karşılamaları için anne kedinin yanına bıraktı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Veliefendi Mahallesi'nde bir binanın yıkımı sırasında hafriyat alanından kedi sesleri duyuldu.

Kaynak: AA

Zeytinburnu, Zabıta, kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Zeytinburnu'nda yıkılan binanın hafriyatının altında kalan kedi yavruları kurtarıldı - Son Dakika

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