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Zeytinburnu'nda yılan paniği mahalleliyi sokağa döktü - Son Dakika

Zeytinburnu'nda yılan paniği mahalleliyi sokağa döktü

20.06.2021 08:36

Zeytinburnu'nda akşam saatlerinde sokak içerisinde görülen yılan, mahalleyi ayağa kaldırdı.

Zeytinburnu'nda akşam saatlerinde sokak içerisinde görülen yılan, mahalleyi ayağa kaldırdı. İtfaiye ekipleri ve mahalleli bir anda ortalıktan kaybolan yılanı bulmak için seferber oldu.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Zeytinburnu Yenidoğan Mahallesi 46/1 Sokak'ta yaşandı. Alınan bilgiye göre, sokak içerisinde bir binanın önünde yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı gören mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. Çevredeki insanlardan korkan yılan ise kaldırım ile binanın merdiveni arasındaki boşlukta saklandı. Olay, belediye ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Kaldırımın çevresi belediyenin fen işleri ekipleri tarafından kazılsa da binanın giriş merdiveninin altına saklanan yılan, girdiği yerden çıkarılamadı. Mahalle sakinlerinin tedirgin bekleyişi ise sürüyor.

"Komşular çok tedirgin kimse evine giremiyor"

Mahallenin muhtarı Hüseyin Sarıyer, "Vatandaşlar ihbarda bulundu, mahallede çıngıraklı zehirli bir yılanın olduğu söylendi. Biz itfaiye ve emniyet birimlerine haber verdik. Zeytinburnu Zabıta Müdürlüğü ekipleri burada çalışıyor. Bir ara yılanın kafasını gördük. Burası kalabalık olduğu için kaçtı. Kazı çalışmaları devam ediyor. Fen işlerinden bir kepçe bekliyoruz. Komşular çok tedirgin kimse evine giremiyor. Burada besleme falan değil de sanırım dışarıdan gelen ya da pikniğe giden bir araçla gelmiş olduğunu düşünüyoruz. Mahallemizde yılan besleyen aile yok" dedi.

"Zehirli olduğunu söylüyorlar"

Mahalle sakini Serkan Çelik ise,

"Yılan ya arabanın altından geldi ya da artık birisi ki koydu bilemiyoruz. Doğalgaz direğine dolandı. Direkten sonra merdiven boşluğuna girdi, delik buldu. Girince burada kaldı. Zabıta geldi belediye geldi, kazıldı. Yılan burada gözüktü. Çıkarmaya çalıştılar ama yine bir yer bulup kendisi kayboldu. Cins olarak bilmiyorum ama zehirli olduğunu söylüyorlar" diye konuştu.

"Muhtemelen engerek yılanı"

Bir diğer mahalle sakini Muhammed Duyar ise,

"Yılan muhtemelen engerek yılanı. Zehirli. Çok zehirli bir yılan olduğu söyleniyor. İnternetten de araştırdık tehlikeli bir yılan olduğu belli" dedi. - İSTANBUL

Zeytinburnu'nda yılan paniği mahalleliyi sokağa döktü
Zeytinburnu'nda yılan paniği mahalleliyi sokağa döktü
Zeytinburnu'nda yılan paniği mahalleliyi sokağa döktü
Zeytinburnu'nda yılan paniği mahalleliyi sokağa döktü
Zeytinburnu'nda yılan paniği mahalleliyi sokağa döktü
Zeytinburnu'nda yılan paniği mahalleliyi sokağa döktü

Zeytinburnu, Yenidoğan, İtfaiye, Yılan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zeytinburnu'nda yılan paniği mahalleliyi sokağa döktü - Son Dakika


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