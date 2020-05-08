ZEYTİNBURNU'NDA YOĞUNLUK OLUNCA PAZARA SIRAYLA GİRDİLER - Son Dakika

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ZEYTİNBURNU'NDA YOĞUNLUK OLUNCA PAZARA SIRAYLA GİRDİLER
6 saat önce
HAFTA sonu gerçekleşecek sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar alışveriş yapmak için semt pazarlarına akın etti.
HAFTA sonu gerçekleşecek sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar alışveriş yapmak için semt pazarlarına akın etti. Zabıta görevlileri vatandaşları sırayla pazara aldı.
Koronavirüs önlemleri kapsamında Cumartesi ve Pazar günü gerçekleşecek sokağa çıkma yasağı öncesi Zeytinburnu'nda kurulan semt pazarı en yoğun günlerinden birini yaşadı. Vatandaşlar, pazar içerisinde yoğunluk oluşması ve sosyal mesafe kuralına uyulmaması üzerine Zeytinburnu Belediyesi Zabıta ekipleri, vatandaşları sırayla içeri aldı. Pazarlarda ve marketlerde maske takma zorunluluğu nedeniyle zabıta ekipleri pazar girişinde vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı. Sırası gelen vatandaşlar maskelerini takıp ellerini dezenfekte ettikten sonra pazara giriş yapabildi. Pazarda oluşan yoğunluk nedeniyle hem pazarcılar hem de zabıta ekipleri vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uymalarını konusunda ikazda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 04:38 Kaynak: DHA
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