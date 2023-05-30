Zeytinburnu'nda yol verme meselesi yüzünden halk otobüsüne saldıran minibüs şoförü linç edildi - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Zeytinburnu'nda yol verme meselesi yüzünden halk otobüsüne saldıran minibüs şoförü linç edildi

Zeytinburnu'nda yol verme meselesi yüzünden halk otobüsüne saldıran minibüs şoförü linç edildi

30.05.2023 09:35

Zeytinburnu'nda yol verme meselesi yüzünden içinde yolcu olan halk otobüsüne saldıran minibüs şoförü, çevredekiler tarafından darbedildi. O anlar cep telefonunu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

ZEYTİNBURNU'nda yol verme meselesi yüzünden içinde yolcu olan halk otobüsüne saldıran minibüs şoförü, çevredekiler tarafından darbedildi. O anlar cep telefonunu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Olay, cumartesi günü saat 17.00 sıralarında 58 Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, halk otobüsü şoförü ile minibüs şoförü arasında trafik tartışması çıktı. Tartışma sırasında sinirlerine hakim olamayan minibüs şoförü, aracından aldığı sopa ile içinde yolcu bulunan halk otobüsüne saldırdı. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar ve yolcular, duruma tepki göstererek minibüs şoförünü darbetti. Olay polisin gelmesi ile sona erdi.

"İÇİNDE YOLCU OLDUĞU HALDE HALK OTOBÜSÜNE SALDIRDI"Olayı gören Hüseyin Dönmez, "Halk otobüsü, minibüse yoldan geçerken dokundu. Olay büyümesin diye halk otobüsü devam etti. Daha sonra minibüsçü halk otobüsünü tekmeledi. Halk otobüsü şoförü yine bir şey yapmadı, yoluna devam etti. Daha sonra minibüsçü içinde yolcu olduğu halde halk otobüsünün camını kırdı. Camı kırınca buradaki halk, adamı linç etti" dedi.

- İstanbul

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda yol verme meselesi yüzünden halk otobüsüne saldıran minibüs şoförü linç edildi - Son Dakika


Son Dakika
10:12 Seçim sonrası piyasalarda dikkat çeken hareketlilik! Dolar güne yükselişle başladı
09:52 Seçim sonrası İYİ Parti'de fatura Meral Akşener'e kesildi! "Kurultay'da karşısına aday çıkaracaklar" iddiası
09:27 İstiklal Caddesi'nde bayıltan dayak! Yere düşürüp defalarca tekmelediler
09:19 Ünlü şef Mehmet Özer'in babası hayatını kaybetti
08:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan'a ne dedi? İşte o fotoğrafın hikayesi
08:31 Twitter'a video oynatma hızı özelliği eklendi
08:28 Gözler Erdoğan'ın açıklayacağı yeni Kabine'de! Hakan Fidan, Dışişleri veya İçişleri Bakanlığı'na gelebilir
08:16 Cannes'dan ödülle dönen Merve Dizdar, rol aldığı Alice Müzikali'nde dakikalarca alkışlandı
08:15 Seçim sonrası ilk KKTC ya da Azerbaycan'a gitmesi bekleniyordu! Erdoğan ters köşe yapacak
07:48 Seçim yenilgisi CHP'de kurultay tartışmalarının fitilini ateşledi! Genel Başkanlık koltuğu için İmamoğlu'nun adı öne çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2023 10:30:33. #1.13#
SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda yol verme meselesi yüzünden halk otobüsüne saldıran minibüs şoförü linç edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement