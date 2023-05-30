Zeytinburnu'nda yol verme meselesi yüzünden halk otobüsüne saldıran minibüs şoförü linç edildi

ZEYTİNBURNU'nda yol verme meselesi yüzünden içinde yolcu olan halk otobüsüne saldıran minibüs şoförü, çevredekiler tarafından darbedildi. O anlar cep telefonunu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Olay, cumartesi günü saat 17.00 sıralarında 58 Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, halk otobüsü şoförü ile minibüs şoförü arasında trafik tartışması çıktı. Tartışma sırasında sinirlerine hakim olamayan minibüs şoförü, aracından aldığı sopa ile içinde yolcu bulunan halk otobüsüne saldırdı. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar ve yolcular, duruma tepki göstererek minibüs şoförünü darbetti. Olay polisin gelmesi ile sona erdi.

"İÇİNDE YOLCU OLDUĞU HALDE HALK OTOBÜSÜNE SALDIRDI"Olayı gören Hüseyin Dönmez, "Halk otobüsü, minibüse yoldan geçerken dokundu. Olay büyümesin diye halk otobüsü devam etti. Daha sonra minibüsçü halk otobüsünü tekmeledi. Halk otobüsü şoförü yine bir şey yapmadı, yoluna devam etti. Daha sonra minibüsçü içinde yolcu olduğu halde halk otobüsünün camını kırdı. Camı kırınca buradaki halk, adamı linç etti" dedi.

- İstanbul