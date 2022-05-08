Zeytinburnu'nda yola atlayan kız çocuğunu ezilmekten bekçiler kurtardı...O anlar kamerada - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda yola atlayan kız çocuğunu ezilmekten bekçiler kurtardı...O anlar kamerada

08.05.2022 07:38

Zeytinburnu'nda yola atlayan kız çocuğunu ezilmekten bekçiler kurtardı.

Zeytinburnu'nda yola atlayan kız çocuğunu ezilmekten bekçiler kurtardı...O anlar kamerada

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda akşam saatlerinde sokakta yürürken ailesinin yanından ayrılan kız çocuğu, akan trafikte seyir halindeki araçlara aldırış etmeden yolun diğer tarafına geçmeye çalıştı. Araçların arasında ezilme tehlikesi yaşayan kız çocuğunu o esnada mahallede görevli olan bekçiler kurtardı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle sokakta yürüyen kız çocuğu bir anda yanlarından ayrılarak yolun diğer tarafına geçmek istedi. Daha sonra akan trafikte yola atlayan çocuk seyir halindeki minibüslere aldırış etmeden hızla karşıya doğru koşmaya başladı. O sırada o bölgede görevli olan bekçiler çocuğu fark etti. Çocuğun hızla araçların arasında geçtiğini gören bekçiler, kendi canlarını tehlikeye attı ve seyir halindeki araçlara aldırış etmeden kız çocuğuna doğru koştu. Bekçiler çocuğu seyir halindeki araçların arasında ezilmekten son anda kurtardı.

Kızının yanından ayrıldığı gören aile telaşla yola doğru koşmaya başladı. Çocuğunu bekçilerin kucağında gören anne derin bir nefes aldı. Bekçiler tarafından güvenliği sağlanan kız çocuğu ailesine teslim edildi.

O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ailesinin yanından ayrılan kız çocuğu bir anda yolun ortasına doğru koşmaya başlıyor. Seyir halindeki araçlara aldırış etmeyen kız çocuğu minibüslerin arasından yolun diğer tarafına koşmaya devam ediyor. O esnada orada görevli olan bekçiler çocuğu fark ediyor. Daha sonra seyir halindeki araçlara aldırış etmeden hızla çocuğa doğru koşuyor ve onu araçların arasında ezilmekten kurtarıyor. Çocuğu bir müddet sakinleştiren bekçiler, çocuk kucağında yolun diğer tarafına geçiyor. O esnada çocuğunun yanında olmadığını fark eden anne hızla çocuğunu aramaya koşuyor. Bekçinin kucağında çocuğu gören anne derin bir nefes aldıktan sonra çocuğuna sarılıyor. Yolun ortasında son anda ezilmekten çocuğu kurtaran bekçiler çocuğu ailesine teslim ediyor.

Zeytinburnu'nda yola atlayan kız çocuğunu ezilmekten bekçiler kurtardı...O anlar kamerada
Zeytinburnu'nda yola atlayan kız çocuğunu ezilmekten bekçiler kurtardı...O anlar kamerada
Zeytinburnu'nda yola atlayan kız çocuğunu ezilmekten bekçiler kurtardı...O anlar kamerada
Zeytinburnu'nda yola atlayan kız çocuğunu ezilmekten bekçiler kurtardı...O anlar kamerada

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Sümer Mahallesi, Zeytinburnu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zeytinburnu'nda yola atlayan kız çocuğunu ezilmekten bekçiler kurtardı...O anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda yola atlayan kız çocuğunu ezilmekten bekçiler kurtardı...O anlar kamerada - Son Dakika
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