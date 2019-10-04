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Zeytinburnu'nda yoldan geçen 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada

1 saat önce

ZEYTİNBURNU'nda çıkan silahlı kavgada, yoldan geçen biri kadın 2 kişiyi yaraladı.

Zeytinburnu'nda yoldan geçen 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada, System.String[]

ZEYTİNBURNU'nda çıkan silahlı kavgada, yoldan geçen biri kadın 2 kişiyi yaraladı. Şüpheliler yakalanırken, silahlı kavga anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi'nde 11 Eylül'de meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada, yoldan geçen birisi kadın 2 kişi, vurularak yaralandı. Silahlı saldırıda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda şüpheliler Ertan K.(23) ve Veysi T.(21)'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, 25 Eylül'de adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ertan K. 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanırken, Veysi T. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kavga ve yoldan geçen kişilerin yaralanması güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

- İstanbul

Zeytinburnu, Eylül, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:15 Kaynak: DHA
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