Zeytinburnu'nda Yöresel Günler Şöleni'ne yoğun ilgi

İSTANBUL - Anadolu'nun tüm il, ilçe ve köyleri Zeytinburnu Belediyesi tarafından 16'ncısı düzenlenen Yöresel Günler Şöleni'nde biraya geldi. Türkiye'nin 81 ilini kapsayan etkinlikte halk oyunları, yöresel müzikler ve lezzetler vatandaşların beğenisine sunuldu.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından 16'ncısı düzenlenen Yöresel Günler Şöleni görkemli bir açılışla başladı. Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda başlayan şölene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Zeytinburnu Kaymakamı Mehmet Makas, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Dernek başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yöresel Günler kapsamında Konya'nın etli ekmeği, Üsküp'ün köftesi, Mardin'in kibbesi, Urfa'nın kebabı, Gaziantep'in baklavası, Diyarbakır'ın ciğeri, Afyon'un sucuğu, İzmir'in tulumu, Bursa'nın kestane şekeri, Malatya'nın kaysısı, Giresun'un fındığından ve daha nice yöresel lezzet vatandaşın beğenisine sunuldu. Yöresel lezzetlerin yanında Anadolu'dan çeşitli halk oyunları, yöresel müzikler ve kıyafetler de Zeytinburnularla buluştu. Yoğun katılımın olduğu ilk günde renkli görüntüler oluştu. Öte yandan açılış konserinde Elazığlı sanatçı Mehmet Demirbağ sahne aldı.



"9 gün boyunca Türkiye'nin renkleri sahne alacak"

Zeytinburnu'nun bütün renklerini burada izlemeye ve paylaşmaya devam edeceklerini söyleyen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Bugün 16'ncısını açtığımız yöresel günlerde Zeytinburnu'nun bütün renkleriyle bir aradayız. Allah birliğimizi ve dirliğimizi daim etsin. 9 gün boyunca Türkiye'nin renkleri sahne alacak. Stantlar da birbirinden lezzetli, kıymetli ve güzel kültür ürünlerimiz, mutfak ürünlerimiz birbiriyle kaynaşmaya devam edecek. Biz başından itibaren Zeytinburnu'nun huzurlu ve büyük bir aile olduğunu söylüyoruz. Bugün ki tablo bununda bir göstergesidir. Zeytinburnu'nun bütün renklerini burada izlemeye, paylaşmaya ve dost olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Zeytinburnu'nda 16'ncısı düzenlenen Yöresel Günler Şöleni 15 Temmuz Meydanı'nda 9 gün boyunca devam edecek.