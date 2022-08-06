BALIKLI RUM HASTANESİ'NDEKİ YANGIN; PARA VE DEĞERLİ EŞYALAR SAHİPLERİNE TESLİM EDİLECEK - Son Dakika
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BALIKLI RUM HASTANESİ'NDEKİ YANGIN; PARA VE DEĞERLİ EŞYALAR SAHİPLERİNE TESLİM EDİLECEK

06.08.2022 13:47
BALIKLI RUM HASTANESİ'NDEKİ YANGIN; PARA VE DEĞERLİ EŞYALAR SAHİPLERİNE TESLİM EDİLECEK

ZEYTİNBURNU'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde hasar tespit çalışmaları ve incelemeler sürüyor.

ZEYTİNBURNU'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde hasar tespit çalışmaları ve incelemeler sürüyor. Enkazdan çıkan para, altın ve değerli eşyalar, sahiplerine teslim edilmek üzere hastane yönetimine verildi.

İstanbul'un en eski hastanelerinden biri olan Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nin Yaşlı Bakımevi bölümünde perşembe günü çıkan yangın sonrası hasar tespit çalışmaları ve inceleme devam ediyor.Onarım öncesi molozlar kaldırılmaya başlandı. Molozların temizliğini yapan Zeytinburnu Belediyesi görevlileri,  para, altın ve değerli eşyalar buldu. Ekipler buldukları para ve altınları sahiplerine verilmesi için hastane yönetimine teslim etti.

- İstanbul
YORUMLAR
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Balıklı Rum Hastanesi'ndeki ilk incelemelere göre taşıyıcı sistemlerde problem yok Balıklı Rum Hastanesi'ndeki ilk incelemelere göre taşıyıcı sistemlerde problem yok BALIKLI RUM HASTANESİ'NDEKİ İLK İNCELEMELERE GÖRE TAŞIYICI SİSTEMLERDE PROBLEM YOK BALIKLI RUM HASTANESİ'NDEKİ İLK İNCELEMELERE GÖRE TAŞIYICI SİSTEMLERDE PROBLEM YOK
Kaynak: DHA

Zeytinburnu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BALIKLI RUM HASTANESİ'NDEKİ YANGIN; PARA VE DEĞERLİ EŞYALAR SAHİPLERİNE TESLİM EDİLECEK - Son Dakika

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SON DAKİKA: BALIKLI RUM HASTANESİ'NDEKİ YANGIN; PARA VE DEĞERLİ EŞYALAR SAHİPLERİNE TESLİM EDİLECEK - Son Dakika
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