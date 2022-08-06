İstanbul'un en eski hastanelerinden biri olan Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nin Yaşlı Bakımevi bölümünde perşembe günü çıkan yangın sonrası hasar tespit çalışmaları ve inceleme devam ediyor.Onarım öncesi molozlar kaldırılmaya başlandı. Molozların temizliğini yapan Zeytinburnu Belediyesi görevlileri, para, altın ve değerli eşyalar buldu. Ekipler buldukları para ve altınları sahiplerine verilmesi için hastane yönetimine teslim etti.- İstanbul
Son Dakika › Güncel › BALIKLI RUM HASTANESİ'NDEKİ YANGIN; PARA VE DEĞERLİ EŞYALAR SAHİPLERİNE TESLİM EDİLECEK - Son Dakika