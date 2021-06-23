Zeytinburnu'ndaki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Zeytinburnu'nda iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Seyit Nizam Mahallesi Balıklı Çırpıcı Sokak'ta yabancı uyruklu iki grup kavga etmeye başladı.

Kavgada, 19 yaşlarındaki bir yaralı yere yığılırken, diğer iki yaralı ve gruptakiler olay yerinden kaçtı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaçan şüphelilerin yakalanmasına çalışılıyor.