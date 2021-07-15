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Zeytinburnu'ndaki bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Zeytinburnu'ndaki bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

15 Temmuz 2021 Perşembe 06:54
Zeytinburnu'ndaki bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı, System.String[]

Zeytinburnu'nda beş katlı binanın girişinde bulunan ütü paketleme deposunda çıkan yangın dumanından etkilenen 8 apartman sakini itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Zeytinburnu'nda beş katlı binanın girişinde bulunan ütü paketleme deposunda çıkan yangın dumanından etkilenen 8 apartman sakini itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ham madde deposu olarak kullanılan iş yerine itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın saat 05.30'da Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi 74/2 Sokakta bulunan 5 katlı bir apartmanın giriş katında bulunan ütü paketleme deposunda çıktı. Bilinmeyen bir sebepten dolayı depoda çıkan yangın dumanı binanın tüm katlarına sirayet etti. Yangının çıktığının farkına varan apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kısa süre içinde müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Dumandan etkilenen 8 kişi tahliye edildi

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri yangının çıktığı binada kalan 8 apartman sakinini güvenlik tedbiri nedeniyle tahliye etti. Yangından tahliye edilen apartman sakinlerinden genç bir kızın ise kan değerleri ölçüldü. Kurtarılan vatandaşların korku ve panik anları kameralara yansıdı. - İSTANBUL

Zeytinburnu'ndaki bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
Zeytinburnu'ndaki bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
Zeytinburnu'ndaki bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
Zeytinburnu'ndaki bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Zeytinburnu, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zeytinburnu'ndaki bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı - Son Dakika


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