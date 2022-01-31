Zeytinburnu'ndaki buz pistinde 3 bin çocuk eğitim aldı - Son Dakika

Zeytinburnu'nda hizmete açılan buz pistinde öğrenciler, eğitmen eşliğinde kaymayı öğreniyor.

Zeytinburnu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yarıyıl tatilinde ilçede ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 3 bin çocuk, eğitmen eşliğinde buz pateni eğitimi aldı.

Toplam 12 ay boyunca hizmet verecek pistin saatte 200 öğrenciye eğitim verecek kapasitesi bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, temel paten eğitiminin yanı sıra farklı etkinliklerin de yapılacağını belirtti.

Arısoy, etkinliklerden birinin Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı olduğuna değinerek, "Lisede okuyan başarılı çocuklarımız için şu anda kayıt alıyoruz. Bir turda 80 öğrencimizi Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı'na götürebiliyoruz. Üçüncü olarak da ilkokul ve ortaokul okuyan çocuklarımız için Bilgi Evlerimiz var. Orada da çocuklarımızı atölyeler, kulüp faaliyetleri, kitap okuma yarışması gibi etkinlikler bekliyor. Ayrıca Bilim Zeytinburnu'nda 6-14 yaş aralığındaki çocuklarımıza teknolojiyi kullanabilme, sorgulama, bilimsel, akılcı ve yerel düşünme gibi yetenekler kazandırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.