Zeytinburnu'ndaki cadde üzerinde silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Zeytinburnu'ndaki cadde üzerinde silahlı kavga: 2 yaralı

Zeytinburnu'ndaki cadde üzerinde silahlı kavga: 2 yaralı Zeytinburnu'nda, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralanırken saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Zeytinburnu'ndaki cadde üzerinde silahlı kavga: 2 yaralı

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İSTANBUL - Zeytinburnu'nda, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralanırken saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Olay, Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi Prof. Dr. Turan Güneş Caddesi'nde, akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında cadde üzerinde sözlü tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek, kavgaya dönüştü. Silahın da kullanıldığı kavgada Derman H. ile Kadir H. açılan ateş sonucu yaralandı. İki kişi kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise cadde üzerinde güvenlik şeridi çekerek inceleme başlattı.

Ekipler, silahlı kavgaya karışan ve kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Zeytinburnu, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 23:45 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zeytinburnu'ndaki cadde üzerinde silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
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Son Dakika

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