Zeytinburnu'ndaki Cinayet
2 saat önce
Zeytinburnu'nda Afgan uyruklu bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Zeytinburnu
'nda Afgan uyruklu bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, 1 Ocak'ta Nuripaşa Mahallesi'nde Afgan uyruklu bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin çalışma kapsamında, cinayeti işlediği öne sürülen şüphelinin kimliğini belirledi.
Takibe alınan şüpheli S.H. (25) polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:08 Kaynak: AA
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