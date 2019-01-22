Zeytinburnu'ndaki Cinayet Anı Güvenlik Kamerasında
1 saat önce
Zeytinburnu'nda bir kişi silahla öldürüldü.
Zeytinburnu
'nda bir kişi silahla öldürüldü.
Alınan bilgiye göre, Kazlıçeşme
Mahallesi 244. Sokak'taki bir markete giden tekstil işçisi Özgür Dik (22), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla vuruldu.
Ağır yaralanan Dik, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti.
Yaklaşık 3 ay önce evlendiği belirtilen Özgür Dik'in daha önce husumetli olduğu belirtilen kişiler tarafından öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duran polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:59 Kaynak: AA
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