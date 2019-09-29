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Zeytinburnu'ndaki cinayet güvenlik kamerasında

1 saat önce

ZEYTİNBURNU'nda dün akşam oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini birlikte izleyen iki kişi arasında çıkan kavga, bugün birinin diğerini bıçaklayarak öldürmesiyle sonuçlandı.

Zeytinburnu'ndaki cinayet güvenlik kamerasında, System.String[]
ZEYTİNBURNU'nda dün akşam oynanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisini birlikte izleyen iki kişi arasında çıkan kavga, bugün birinin diğerini bıçaklayarak öldürmesiyle sonuçlandı.
Olay, saat 11.00 sıralarında Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi 24 Aralık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, dün oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçını birlikte bir kafede izleyen L.T ile R.P henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafları çevredekiler ayırdı. L.T., bugün saat 11.00 sıralarında R.P.'nin evinin önüne gitti. R.P'ye mesaj atıp aşağıya çağırdı.  L.T. aşağıya inen R.P.'ye silahla 2 el ateş etti. Kurşunlar R.P'ye isabet etmezken, R.P. evden getirdiği bıçakla L.T.'ye saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan L.T. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.


- İstanbul
Galatasaray, Zeytinburnu, Fenerbahçe, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 02:08 Kaynak: DHA
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