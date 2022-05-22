Zeytinburnu'ndaki Fesleğen Şöleni devam ediyor - Son Dakika
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Zeytinburnu'ndaki Fesleğen Şöleni devam ediyor

22.05.2022 12:57
Zeytinburnu'ndaki Fesleğen Şöleni devam ediyor

Zeytinburnu'nda 'Hoş Geldin Bahar' sloganıyla 12 yıldır yapılan Fesleğen Şöleni devam ediyor.

Zeytinburnu'nda 'Hoş Geldin Bahar' sloganıyla 12 yıldır yapılan Fesleğen Şöleni devam ediyor. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy tarafından mayıs ayı boyunca ilçedeki 13 mahallede 250 bin adet baharın müjdejisi kabul edilen fesleğen dağıtılacak. Tıbbi Bitkiler Bahçesi Ziraat Yüksek Mühendisi Merve Zengin Tınmaz ise fesleğen yetişmenin püf noktalarını açıkladı.

Fesleğen bitkisi alındığı zaman öncelikle fidesini daha büyük bir saksıya aktarmak gerektiğini söyleyen Arısoy, "Saksının içerisine humuslu dediğimiz organik, maddece zengin toprak ve süzek yapıda olan suyu rahatla aktarabileceğimiz, altı delikli, tabağı olan bir saksı kullanmalıyız. Bitki besin maddesine ihtiyaç duyduğu için alt yapraklardan başlayarak sararmalar olabilir. Küçük besin ve yaprak destekleri verebilirsiniz. Balkonunuzda, cam önlerinde çok hızlı su kaybı yaşayabilir bu sebeple sulama düzenimize dikkat etmeliyiz. Bitkileri sularken çok fazla sulamamaya dikkat etmeliyiz. Bitkilerimizi büyüttüğümüz zaman 15-20 cm ince makaslarla yavaşça dallarından kesip kurutabiliriz. Yıl içerisin de çay, baharat olarak kullanabiliriz" dedi.

FESLEĞENİN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Tınmaz, mis gibi kokusuyla dikkatleri üzerine çeken fesleğenin faydalarına yönelik ise şunları söyledi:

"Hazımsızlık ve mide kramplarına karşı etkilidir. Mide bulantısını kısa sürede geçirir. Anti stres etkisi vardır. Sinirlilik, uykusuzluk, stres ve depresyona karşı etkilidir. Epilepsi, migren ve baş ağrısı tedavisinde faydalıdır. Bal ve zencefil ile kaynatıldığında solunum yolu hastalıklarına iyi gelir. Grip, astım, bronşit gibi rahatsızlıklara karşı etkilidir. Balgam söktürücüdür. A vitamini bakımından zengindir. Bu sayede ağız boşluğu ve akciğer kanserine yakalanma riskini düşürür. İçeriğinde bulunan K vitamini sayesinde kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur. Fesleğen suyu, mantar gibi deri hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Demir, manganez, potasyum ve bakır mineralleri bakımından zengindir. Böcek ve arı ısırıklarında fesleğen suyu tedavi amaçlı kullanılabilir."


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Kaynak: DHA

Ömer Arısoy, Zeytinburnu, Mayıs, Güncel, Son Dakika

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