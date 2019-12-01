Zeytinburnu'ndaki hırsız polis kovalamacası kamerada

ZEYTİNBURNU'nda 6 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen toplam 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin koşarak polisten kaçması ve polislerin onu kovalaması da kameraya yansıdı.

Zeytinburnu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, son dönemde görülen evden hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şüphelisinin yakalanması amacıyla harekete geçti. İlçede 4 evden hırsızlık yaptığı belirlenen ve güvenlik kameraları ile kimliği tespit edilen Vedat İ.?nin (28), barınıp kalabileceği yerleri tek tek kontrol eden ekipler Gökalp Mahallesi 40 Sokak'ta görüldü. Polislerin geldiğini fark eden şüpheli koşarak kaçmaya çalıştı. Şüphelinin kaçması ve polisin kovalaması kameraya yansıdı. Polisler, kısa sürede Vedat İ.?yi Telsiz Mahallesi 72'nci Sokak'ta yakalayarak gözaltına alındı. Şüphelinin bir suçtan mahkeme kararıyla arandığı, Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nce hırsızlık suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesilmiş hapis cezası bulunduğu da belirlendi.

Zeytinburnu'nda bir süre önce Sümer Mahallesi'nde dizüstü bilgisayar ve tablet, Gökalp Mahallesi'ndeki bir iş yerinden de 2 bin ABD doları ve kıymetli evrakları çaldığı belirlenen Muhyettin O., Seyitnizam Mahallesi'nde yakalandı.