Zeytinburnu'ndaki PTT'ler dezenfekte edildi - Son Dakika

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Zeytinburnu'ndaki PTT'ler dezenfekte edildi
6 saat önce
Zeytinburnu'ndaki PTT'ler dezenfekte edildi İstanbul'da dezenfekte işlemleri hız kesmiyor İstanbul'da bulunan insanların yoğun olarak kullandığı Zeytinburnu'ndaki Fatih ve Bayrampaşa PTT Merkezleri yeni tip korona virüse karşı Zeytinburnu Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildi.
Zeytinburnu'ndaki PTT'ler dezenfekte edildi
İstanbul'da dezenfekte işlemleri hız kesmiyor
İSTANBUL - İstanbul'da bulunan insanların yoğun olarak kullandığı Zeytinburnu'ndaki Fatih ve Bayrampaşa PTT Merkezleri yeni tip korona virüse karşı Zeytinburnu Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildi.
Çin'in Wuhan kentinde çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında kurumların dezenfekte edilme işlemleri devam ediyor. Bu çalışmaları kapsamında insanların yoğun olarak kullandığı Zeytinburnu'ndaki Fatih ve Bayrampaşa PTT merkezleri Zeytinburnu Belediyesi ekipleri, tarafından dezenfekte edildi. Ekipler, özel kıyafetler giyerek bütün binayı baştan aşağıya ilaçlayarak temizledi.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:49 Kaynak: İHA
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