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Zeytinburnu'ndaki silahlı çatışma kamerada

6 saat önce

ZEYTİNBURNU'nda konuşmak için buluşan ve aralarında tartışma çıkan iki grup arasındaki silahlı çatışma güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Zeytinburnu'ndaki silahlı çatışma kamerada, System.String[]

ZEYTİNBURNU'nda konuşmak için buluşan ve aralarında tartışma çıkan iki grup arasındaki silahlı çatışma güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Birbirlerini sadece lakaplarından tanıyan iki grup 4 Kasım günü saat 05.30 sıralarında konuşmak için Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'nde buluştu. Gruplar arasında çıkan tartışma büyürken, şüpheliler birbirlerine ateş etmeye başladı. Olayda kimse yaralanmazken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Silahlardan çıkan fişeklerin çevredeki araçlara isabet etmesi sonucu, araç sahipleri de şüphelilerden şikayetçi oldu. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu olaya karıştıkları belirlenen Abdurrahman A. (27), Erhan Ç. (26), Mehmet A. (25), Onur B. (22) ve yabancı uyruklu Hasan N.(22) gözaltına alındı. 'Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması' ve 'Mala Zarar Verme' suçlarından haklarında işlem yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler savcılık sorgusunun ardından 9 Kasım'da savcılık tarafından serbest bırakıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:46 Kaynak: DHA
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