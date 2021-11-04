Zeytinburnu'nda kamyon ve kamyonetin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ambarlar 1.Yol Sokak'ta Kaan K. (38) idaresindeki 34 ZT 6708 plakalı kamyonet, aynı istikamette ilerleyen 38 HT 990 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü Kaan K. aracın içerisinde sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri Kaan K'yı aracın içinden kurtardı.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafikte aksama meydana geldi.
Aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Zeytinburnu'ndaki trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika