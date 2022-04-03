Zeytinburnu'ndaki trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Zeytinburnu'nda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Kennedy Caddesi'nden Bakırköy istikametine giden minibüs, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak, önce hafif ticari araca, ardından park halindeki otomobile çarptı.

Kazada, minibüs sürücüsü ile park halindeki otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye görevlileri, otomobilde sıkışan yaralıları çıkardı.

3 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.