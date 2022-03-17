Zeytinburnu'ndaki tüm camiler gül suyu ile yıkandı - Son Dakika
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Zeytinburnu'ndaki tüm camiler gül suyu ile yıkandı

17.03.2022 12:38

Berat Kandili dolayısıyla Zeytinburnu'ndaki tüm cami ve mescitler Zeytinburnu Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü ekipleri tarafından temizliği gerçekleştirildikten sonra gül suyu ile yıkandı.

Berat Kandili dolayısıyla Zeytinburnu'ndaki tüm cami ve mescitler Zeytinburnu Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü ekipleri tarafından temizliği gerçekleştirildikten sonra gül suyu ile yıkandı.

Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili'nde Zeytinburnu'ndaki tüm cami ve mescitlerde hem iç hem de avlu temizliği gerçekleştirildi. Zeytinburnu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri yapılan detaylı temizliğin ardından ilçede bulunan 50 cami ve mescit gül suyu ile yıkandı.

CAMİLERİ GÜL KOKUSU SARDI

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Zeytinburnu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Muhammet Kısa, 'Zeytinburnu Belediyesi olarak ilçemiz genelindeki tüm cami ve mescitlerimizin düzenli olarak genel temizliklerini gerçekleştirmekteyiz. Bu kapsamda halılar yıkandı, caminin içinde bulunan teşrifatında genel temizlikleri yapıldı. Bugün idrak edeceğimiz Berat Kandili münasebetiyle ilçemiz genelinde bulunan tüm cami ve mescitlerimizin genel temizliği yapılıp gül suyuyla yıkandı. Bu akşam camiye gelecek olan misafirlerimiz gül suyu kokusuyla karşılanacak' dedi.

Berat Kandili'nde Zeytinburnu'ndaki cami ve mescitleri ziyaret edecek tüm misafirlere gül suyu ikramında bulunulacak.

Zeytinburnu'ndaki tüm camiler gül suyu ile yıkandı
Zeytinburnu'ndaki tüm camiler gül suyu ile yıkandı
Zeytinburnu'ndaki tüm camiler gül suyu ile yıkandı

YORUMLAR
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Doğumuna günler kalmıştı! Babasının ölümüyle yıkılan Seray Sever'den yürek burkan sözler: İlk defa dede olacaktı Doğumuna günler kalmıştı! Babasının ölümüyle yıkılan Seray Sever'den yürek burkan sözler: İlk defa dede olacaktı Öz: Berat gecesi, arınma zamanıdır Öz: Berat gecesi, arınma zamanıdır

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Berat Kandili, Zeytinburnu, Mescit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'ndaki tüm camiler gül suyu ile yıkandı - Son Dakika


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