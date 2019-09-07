Son Dakika Haberleri: Zeytinburnu'ndaki yangın kontrol altına alındı 4
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Zeytinburnu'ndaki yangın kontrol altına alındı 4

51 dakika önce

ZEYTİNBURNU'NDAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI 4 ((havadan görüntüyle)Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Cemil ÖZDEMİR - Elif YAVUZ - Harun UYANIK - İstanbul DHA - ZEYTİNBURNU'nda bir iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındıZeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde 3 katlı binanın, son katında...

ZEYTİNBURNU'NDAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI 4 ((havadan görüntüyle)

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Cemil ÖZDEMİR - Elif YAVUZ - Harun UYANIK - İstanbul DHA - ZEYTİNBURNU'nda bir iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde 3 katlı binanın, son katında faaliyet gösteren tekstil atölyesinde saat 17.15'te henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

İtfaiye erleri, yangın sonrası soğutma çalışması yaparken, oluşan yoğun duman çevre ilçelerden görüldü.

Maltepe Mahallesi, Zeytinburnu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 06:42 Kaynak: DHA
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