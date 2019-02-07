Zeytinburnu'ndan Arısoy'a Tam Destek

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, hayalindeki Zeytinburnu'nu inşa etmek için gerçekleştireceği çalışmaları binlerce Zeytinburnulu vatandaşla bir araya gelerek anlattı.

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, hayalindeki Zeytinburnu'nu inşa etmek için gerçekleştireceği çalışmaları binlerce Zeytinburnulu vatandaşla bir araya gelerek anlattı. Arısoy," Tramvay hattının Seyitnizam'dan Mithatpaşa'ya kadar olan bölümünü yer altına almayı planlıyoruz. Zeytinburnu'muzun kalbine 90 bin metrekare civarında büyük bir yeşil alan kazandıracağız" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Aralık'ta adaylığını açıklamasından bu yana Zeytinburnu'nu dinleyen AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, hayalindeki Zeytinburnu'nu, gönlünden geçenleri ve projelerini AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen programda anlattı. Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen programa, AK Parti İl Yönetim Kurulu üyesi Sümeyye Esenyel, Cumhur İttifakı partilerinin ilçe başkanları, mahalle muhtarları, ilçenin kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve binlerce Zeytinburnulu vatandaş katıldı.



AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy, program sonunda AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Selami Delibalta ve MHP İlçe Başkanı Reşat Ok'un ellerini havaya kaldırarak beraberlik mesajı verdi. Arısoy, yoğun katılımla gerçekleşen programda Zeytinburnu'ndan tam destek aldı. Arısoy konuşmasında, kariyer merkezinden katlı otoparklara, Zeytinburnu stadından Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattının yer altına alınmasına kadar 25 ayrı projeyi ilk kez kamuoyuyla paylaştı.



"Bugün artık Zeytinburnu büyük ve mutlu bir ailenin adıdır"



1999'daki yerel seçimleri hatırlatan Arısoy, "Başarılarla geçen 20 yılın ardından şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki; Zeytinburnu gerçeğe dönüşmüş bir rüyanın adıdır. 1999 seçimlerini dün gibi hatırlıyorum. 13 Trilyon borçla devraldığımız Belediyenin yönetemediği; altyapısı çökmüş, karanlık ve ümitsiz bir şehirle karşı karşıyaydık. Milletimizin bize verdiği destekle daha ilk günden itibaren ödenmez denen borçlara meydan okuduk. Aşılmaz denen engelleri aştık. Yeşiltepe'nin, Nuri Paşa'nın, Veliefendi'nin, Seyitnizam'ın, Merkezefendi'nin, Telsiz'in, Beştelsiz'in, Sümer'in, Gökalp'in Yenidoğan'ın Kazlıçeşme'nin, Maltepe'nin sokaklarını aydınlık bir geleceğe açtık. Aşevlerinden, AKDEM'e, Bilgi Evlerinden, Millet Kıraathanelerine kadar birçok alanda sosyal ve kültürel faaliyetlerle nice gönüller kazandık. 1999 yılında bizi boğması beklenen o karanlık tablodan, kurduğumuz aşevlerinin, temizlediğimiz caddelerin, sahip çıktığımız sokak hayvanlarının, aydınlattığımız sokakların bereketiyle bugünlere geldik. Bugün artık Zeytinburnu büyük ve mutlu bir ailenin adıdır" dedi.



"Zeytinburnu'muzun kalbine 90 bin metrekare civarında büyük bir yeşil alan kazandıracağız"



Arısoy, "Millet bahçemizi hepiniz biliyorsunuz. Zeytinburnu'muzun kalbine 90 bin metrekare civarında büyük bir yeşil alan kazandıracağız. Bütün Zeytinburnu'nun orta yerinde neredeyse hepimize yetecek kadar bir yeşil alan, göletleriyle, çocuk oyun gruplarıyla, sularıyla Zeytinburnu'muzun gerçekten kalbi olacak. Daha önce çalışıldı. Askeri lojmanların taşınması geciktiği için o askeri lojmanları yıkmak bize nasip olacak. İnşallah önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde askeri lojmanlardaki personeli taşıyıp birlikte yıkmak ve millet bahçesine haline getirmek bize nasip olacak" dedi.



"Bir kariyer merkezi açacağız"



29 Aralık'tan beri Zeytinburnu'nu dinlediğini aktaran Arısoy, "Her gittiğimiz yerde bir iş talebiyle karşılaşıyorum. Bir kariyer merkezi açacağız. Bu merkez Zeytinburnu'nda işverenle iş arayanı bir araya getirecek. İnternetten ve fiziken müracaat mümkün olacak ama sadece Zeytinburnu'nda ikamet eden vatandaşlarımız buraya başvurabilecek. Buradan Zeytinburnu'nun bir insan kaynağı profilini çıkarmayı düşünüyoruz. Zeytinburnu'ndaki iş yerlerimize Zeytinburnu'ndan personel almaları konusunda ricacı olacağız. Başta yeni açılan iş yerleri olmak üzere mevcut iş yerlerimizden personele ihtiyacı olanlar buraya başvuracaklar. Gerektiğinde yetişmiş eleman istediklerinde kurs açıp özel olarak yetiştirip o iş yerinin almasını sağlayacağız. Maksadımız şu; Zeytinburnu'ndaki iş yerlerinin istihdam kaynağı Zeytinburnu olsun. Daha çok Zeytinburnulu hemşehrimiz istihdamdan yararlansın. İŞ-KUR ile birlikte büyük bir kapasite ortaya koyacağımızı düşünüyoruz" dedi.



Zeytinburnu'ndaki otopark problemine değinen Arısoy, "Zeytinburnu'nda mevcut stadyumun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ve yıkılan yüzme havuzu ve kapalı spor salonunun yerine 2 bin 200 araçlık büyük bir otopark inşa edeceğiz. Bu üç projenin tamamı İstanbul Büyükşehir Belediyemiz tarafından projelendirildi. Bunların tamamı proje halinde hazır. Allah nasip ederse İnşallah İBB Başkanımız Binali Yıldırım'ın önderliğinde bu otoparkı Zeytinburnu'muza kazandırmak mümkün olacak. Bir diğer otopark da Batı Trakya Spor Kulübü'nün önündeki Osman Zeki Bayraktar Parkı'nın olduğu yere yer altına 305 araç kapasiteli bir otopark daha kazandırmayı projelendirdik. Bir diğer otopark projemiz de Cumhuriyet Parkı'nın altına 3 katlı yaklaşık 400 araçlık bir otopark. Böylelikle 3 otopark projelendirildi, çalışıldı. İnşallah önümüzdeki dönemde Zeytinburnu'muzun hizmetine önümüzdeki dönemde açılmış olacak. Yine İBB'nin projelendirdiği Maltepe'de Litros Yolu'nun altındaki otoparkı da İnşallah gerçekleştirmek nasip olur" dedi.



"Tramvay hattının Seyitnizam'dan Mithatpaşa'ya kadar olan bölümünü yer altına almayı planlıyoruz"



Arısoy, "Zeytinburnu'nda tramvay karayoluyla aynı düzeyde seyrediyor. 20 yıldır bu projeyi takip ediyorduk. Altından büyük bir ishale hattı geçiyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyemiz bu ishale hattını değiştirerek içinden araba geçecek büyüklükte tüneli İSKİ Genel Müdürlüğümüz bitirdi. Burayla ilgili meclis kararı geçen ay Büyükşehir Belediye Meclisimizden geçti. İnşallah İBB Başkanımız Binali Yıldırım'ın öncülüğünde Seyitnizam'dan Mithatpaşa'ya kadar olan bölümünü yer altına almayı planlıyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi.



"İnşallah Zeytinburnu'na çok güzel bir stadyum kazandıracağız"



Zeytinburnu Stadyumu ile ilgili projeyi anlatırken boynuna Zeytinburnu Spor Kulübü atkısı takan Arısoy, "Bunun altına 2 bin 200 araçlık otopark, yüzme havuzu, millet kıraathanesi inşa edeceğiz. Üstüne de İnşallah Zeytinburnu'na çok güzel bir stadyum kazandıracağız. Geçen dönem mülkiyet problemleri sebebiyle ihalesi yapılamamıştı. İnşallah bu dönemde bitirmek nasip olur. Allah bizi mahcup etmesin" dedi.



"İnsanın memleketi sevdiğinin kalbidir"



Arısoy, "İnsanın memleketi sevdiğinin kalbidir. Biz sizin gönlünüze, memleketimize talibiz. Alnımız ak, yüzümüz aydın bir şekilde 31 Mart'a kadar ev ev, sokak sokak, mahalle mahalle dolaşıp çalınmadık kapı, dinlenmedik dert bırakmayacağız. Hep birlikte, sen ben demeden tevazu, samimiyet ve gayretle çalışacağız. Yetimin, garibin, şehrimizin her bir ferdinin hakkına sahip çıkacağız. Adaylığım süresince beni yüreklendiren, destekleyen ve yönlendiren partime, teşkilatıma, bize kardeşliklerin en sıcağıyla kucağını açan değerli Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatına ve hemşehrilerime layık olmak için bütün gücümle çalışacağım. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.



Programın ardından salonları taşıran Zeytinburnulu vatandaşlar, AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Zeytinburnulu gençler başkan adayı Arısoy'u programdan yaktıkları meş'alelerle uğurladı. - İSTANBUL

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kartal'da Bina Çökmesi

Kartal'da Çöken Binada Yaşayanların Yakınları Hastanelere Akın Etti

İstanbul Valisi, Kartal'da Yaşanan Faciayla İlgili Son Durumu Açıkladı: 9 Yaşındaki Çocukla Sürekli Konuşuyoruz

Kartal'da Çöken Binada Ölen ve Yaralananların Kimlikleri Belli Oldu