Zeytinburnu'nu tanıtacak rehberlere sertifikaları dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nu tanıtacak rehberlere sertifikaları dağıtıldı - Son Dakika

Zeytinburnu'nu tanıtacak rehberlere sertifikaları dağıtıldı

6 saat önce

Zeytinburnu Belediyesi ve İstanbul Rehber Odası iş birliği ile ilçenin kültürel mirasının tanıtılması amacıyla düzenlenen eğitimleri tamamlayan 99 rehbere sertifikaları törenle verildi.

Zeytinburnu'nu tanıtacak rehberlere sertifikaları dağıtıldı, System.String[]

Zeytinburnu Belediyesi ve İstanbul Rehber Odası iş birliği ile ilçenin kültürel mirasının tanıtılması amacıyla düzenlenen eğitimleri tamamlayan 99 rehbere sertifikaları törenle verildi.

Kazlıçeşme Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu'nun tanıtılmayı hak eden bir kültür varlığına sahip olduğunu söyledi.

Eğitimlere katılan rehberlerin ilçenin kültürel zenginlikleriyle ilgili güzel şeyler söylediklerini dile getiren Arısoy, gelecek yıl da rehberler için düzenledikleri eğitimlere devam edeceklerini bildirdi. Arısoy, şunları kaydetti:

"Zeytinburnu'na emek vermeye devam edeceğiz. Türkiye'nin dört bir yanında keşfedilmeyi bekleyen tarihi kültür varlığı var. Zeytinburnu'nu da her geçen gün daha farklı kesimlere tanıtmak istiyoruz. İstanbul Rehberler Odasının desteği bu konuda motive edici oldu."

İstanbul Rehberler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Bornovalı da, her yaştan meslektaşlarının ortak noktasının daha fazla gezip, keşfetmek ve ülkenin kültür varlıklarını tanıtmak olduğunu vurguladı. Sertifika töreninde emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Bornovalı, rehberlerinin törenden sonra sahada çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Açılış konuşmalarının ardından eğitimlerini tamamlayan 99 turizm rehberine Arısoy ve Bornovalı tarafından sertifikaları takdim edildi.

Zeytinburnu Belediyesi ve İstanbul Rehber Odası iş birliği ile İstanbul'da faal olarak turist rehberliği hizmeti veren 99 rehbere 10 günlük özel bir eğitim programı düzenlendi. Rehberlik eğitimi kapsamında, Zeytinburnu'nun tarihi, turistik, doğal, coğrafik değerlerini turizme kazandırmak, bölgede turizm hareketliliğini arttırmak ve turizm değerlerinin yerli ve yabancı turizm tüketicilerine uzman rehberler vasıtasıyla doğru bir şekilde aktarılması amaçlandı.

Zeytinburnu, Kazlıçeşme, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:26 Kaynak: AA
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