ZEYTİNBURNU SAHİLİ BOŞ KALDI - Son Dakika

ZEYTİNBURNU SAHİLİ BOŞ KALDI
6 saat önce
Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerin ardından Zeytinburnu sahil boş kaldı.
Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/
Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerin ardından Zeytinburnu sahil boş kaldı. İçişleri Bakanlığı
'nca yayınlanan ek genelgeyle, sahillerde spor
ve yürüyüş yapılmasının yanı sıra oltayla balıkçılık yasaklandı. Geçtiğimiz pazar günü spor yapan ve balık tutan vatandaşların akın ettiği Zeytinburnu sahili yapılan uyarıların ardından boş kaldı.
Görüntü dökümü:
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-Sahilden görüntü
-Genel ve Detaylar
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 11:34 Kaynak: DHA
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