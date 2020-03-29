Zeytinburnu sahili boş kaldı - Son Dakika

Zeytinburnu sahili boş kaldı
6 saat önce
KORONAVİRÜS salgını nedeniyle alınan tedbirlerin ardından Zeytinburnu sahil boş kaldı.
KORONAVİRÜS salgını nedeniyle alınan tedbirlerin ardından Zeytinburnu sahil boş kaldı.
İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan ek genelgeyle, sahillerde spor ve yürüyüş yapılmasının yanı sıra oltayla balıkçılık yasaklandı. Geçtiğimiz pazar günü spor yapan ve balık tutan vatandaşların akın ettiği Zeytinburnu sahili yapılan uyarıların ardından boş kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 11:43 Kaynak: DHA
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