ZEYTİNBURNU SAHİLİ BOŞ KALDI - Son Dakika

ZEYTİNBURNU SAHİLİ BOŞ KALDI
6 saat önce
Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerin ardından Zeytinburnu sahil boş kaldı.
Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerin ardından Zeytinburnu sahil boş kaldı.
İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan ek genelgeyle, sahillerde spor ve yürüyüş yapılmasının yanı sıra oltayla balıkçılık yasaklandı. Geçtiğimiz pazar günü spor yapan ve balık tutan vatandaşların akın ettiği Zeytinburnu sahili yapılan uyarıların ardından boş kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 12:10 Kaynak: DHA
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