Zeytinburnu Sahili'nde Boğazından Bıçaklanan Yabancı Uyruklu Kişi Hayatını Kaybetti
1 saat önce
Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahili'nde yabancı uyruklu 2 kişi arasında çıkan tartışmada 1 kişi boğazından bıçaklanarak hayatını kaybetti.
Zeytinburnu Kazlıçeşme
Sahili'nde yabancı uyruklu 2 kişi arasında çıkan tartışmada 1 kişi boğazından bıçaklanarak hayatını kaybetti.
Olay, saat 15.00'te Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahili'nde gerçekleşti. İddiaya göre yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 2 şahıs arasında sahilde bulunan yürüyüş yolunda henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine yabancı uyruklulardan 1'i yanındaki bıçağı çıkararak diğerini bıçakladı. Boğazına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan yabancı uyruklu kişi, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaşanan cinayete tanıklık eden bir vatandaş ise kavgayı ayırmaya çalıştığını söyledi. Cinayeti işleyen şahısla aralarında kısa bir mesafe olduğunu ifade eden görgü tanığı, "Biraz konuştular. Ondan sonra debelenmeye başladılar, o esnada bıçak çıkardı. Ben bıçaklı kişiye karşı elimi kemerimi attım. Kemeri çıkarayım hesabı. 1 kişiydi kaçtı gitti ama çok fena bıçakladı" dedi.
Kısa sürede olay yerine gelen emniyet ekipleri, yapılan incelemelerin ardından cinayeti gerçekleştiren zanlıyı yakalama için çalışma başlattı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 05:12 Kaynak: İHA
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