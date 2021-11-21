ZEYTİNBURNU SAHİLİ'NDE HAYVANLAR ONLARA EMANET - Son Dakika

ZEYTİNBURNU Sahili'nde havaların soğuması ile hayvanseverler tarafından plastik ve tahtadan yapılan kedi evleri yerleştirildi. Yerel hayvan koruma gönüllüsü Arzu Yılandiloğlu 'Bu sahil boyunca hayvanlar bizim gibi gönüllülere emanet. Hayvanlara biz gönüllüler bakıyor sadece. İlçe belediyeleri bakmıyorlar. Bu kulübeleri kimse atmazsa yaza kadar kalıyor dedi.

Havaların soğuması ile hayvanseverler de harekete geçti. Özellikle sahildeki hayvanların korunmaları için Zeytinburnu'ndaki hayvanseverlerce, kedi evleri konuldu. Sahil boyuna konulan 20 kedi evinin içine mama ve kumaş parçaları yerleştirildi. Her kış yeni kedi evleri yerleştirdiğini söyleyen hayvanseverler, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu kedi evlerini konumlandırdı. Kedilerin ısınmak için konakladıkları evler rüzgar etkisi veya dış etkenler nedeniyle yerinden oynamaması için ağaçlara plastik kelepçe ile bağlandı.

SOKAK HAYVANLARINA YAPTIĞIM MASRAF AYLIK 2 BİN LİRAYI BULUYOR

Yerel hayvan koruma gönüllüsü Arzu Yılandiloğlu Kedi kulübeleri yaptık, içlerine mama koyduk. Havalar çok soğuk olduğu için yemek bulma sıkıntıları var. Soğuk olduğu için çoğu hayvan buz tutup ölüyor. Biz gönüllüler olarak sahil boyunca kulübe koyup besleme yapıyoruz. Kedi evleri konusunda belediyeler veriyor ama sahillere koymuyorlar. Sahildeki hayvanlar şehirdeki hayvanlara göre daha aç. Ben mesela her gün sahile geliyorum. 2 haftada 15 kilo mama sadece Zeytinburnu Sahili'ndeki kedilere gidiyor. Benim köpeklerim de var, aylık 2 bin lirayı buluyor yaptığım masraf diye konuştu.

HAYVANLAR BİZİM GİBİ GÖNÜLLÜLERE EMANET

Arzu Yılandiloğlu 'Gördüğünüz gibi hayvanlar ne kadar zor durumdalar. Bu sahil boyunca hayvanlar bizim gibi gönüllülere emanet şu anda. Biz gönüllüler bakıyor sadece. İlçe belediyeleri bakmıyorlar. Bu kulübeleri de marangoz tanıdıklar sağ olsun her kış yardım ediyorlar. Bu kulübeleri kimse atmazsa yaza kadar kalıyor. Havalar ısınınca süpürgeciler toplayıp atıyor diye konuştu.

HAYVANSEVERLER OLARAK OLAĞANÜSTÜ BİR ÇABA GÖSTERİYORUZ

Gün aşırı sahilde vakit geçirdiğini dile getiren İsmail Kabımaklı Bu aralar havalar çok soğuk hayvanlar üşüyor. Bu hanımlar gelip sabah öğle akşam için yemek veriyorlar. Biz besleyemiyoruz. Evde yemek artarsa onlara getiriyoruzö dedi. Hayvan Gönüllüsü Işık Aycan 'Hayvanseverler olarak olağanüstü bir çaba gösteriyoruz ve bu çabalar bireysel çabalar. İlçe ve il belediyelerinin de ciddi anlamda desteklerini bekliyoruz. İnsanları da daha duyarlı olmaya çağırıyorum çünkü biz onların yaşam alanlarını kısıtlıyoruz şeklinde konuştu.