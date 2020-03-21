ZEYTİNBURNU SAHİLİ'NDEKİ PİKNİKÇİLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel ZEYTİNBURNU SAHİLİ'NDEKİ PİKNİKÇİLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

ZEYTİNBURNU SAHİLİ'NDEKİ PİKNİKÇİLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

6 saat önce

Serdar ALTINTEPE / ZEYTİNBURNU Sahili'ne gelenler yasak olmasına rağmen piknik yaptı, top oynadı.

ZEYTİNBURNU SAHİLİ'NDEKİ PİKNİKÇİLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ, System.String[]

Serdar ALTINTEPE/ ZEYTİNBURNU Sahili'ne gelenler yasak olmasına rağmen piknik yaptı, top oynadı. Sahildeki kalabalık havadan görüntülendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bakanlığın yasaklama kararına rağmen Zeytinburnu Sahili'ne gelen çok sayıda kişi piknik yaptı. Uyarıları göz ardı edenlerden bazıları sahilde top oynadı. Bazıları ise yürüyüş yaptı. Sahildeki kalabalık ve sahil yoluna park eden onlarca araç havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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(HAVADAN GÖRÜNTÜLER)

-Sahilde yürüyenler

-Piknik yapanlar

-Top oynayanlar

-Sahil yolunda park eden araçlar

-Genel ve detaylar


Koronavirüs, Zeytinburnu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:51 Kaynak: DHA

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