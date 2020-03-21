Zeytinburnu Sahili'ndeki piknikçiler havadan görüntülendi - Son Dakika

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Zeytinburnu Sahili'ndeki piknikçiler havadan görüntülendi
6 saat önce
Serdar ALTINTEPE / ZEYTİNBURNU Sahili'ne gelenler yasak olmasına rağmen piknik yaptı, top oynadı.
Serdar ALTINTEPE/ ZEYTİNBURNU Sahili'ne gelenler yasak olmasına rağmen piknik yaptı, top oynadı. Sahildeki kalabalık havadan görüntülendi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bakanlığın yasaklama kararına rağmen Zeytinburnu Sahili'ne gelen çok sayıda kişi piknik yaptı. Uyarıları göz ardı edenlerden bazıları sahilde top oynadı. Bazıları ise yürüyüş yaptı. Sahildeki kalabalık ve sahil yoluna park eden onlarca araç havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:56 Kaynak: DHA
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