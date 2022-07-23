ZEYTİNBURNU SAHİLİNDE ATEŞSİZ PİKNİK DENETİMİ - Son Dakika
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ZEYTİNBURNU SAHİLİNDE ATEŞSİZ PİKNİK DENETİMİ

23.07.2022 18:07
ZEYTİNBURNU SAHİLİNDE ATEŞSİZ PİKNİK DENETİMİ

ZEYTİNBURNU Kazlıçeşme sahilinde zabıta ekipleri piknik yapanların ateş yakıp yakmadıklarını kontrol etmek için denetimlerde bulundu.

ZEYTİNBURNU Kazlıçeşme sahilinde zabıta ekipleri piknik yapanların ateş yakıp yakmadıklarını kontrol etmek için denetimlerde bulundu.

Zabıta ekipleri, Zeytinburnu Kazlıçeşme sahilinde denetimlerde bulundu. Ekipler tarafından sahil boyunca vatandaşların ateş yakıp yakmadıkları kontrol edildi.  Sahile ailesiyle birlikte piknik yapmaya gelenlerden biri, "Bu uygulama gayet güzel oldu. Nargileler olmadığı için yeşillendik aslında. Buralar hep kurumuştu. Mutluyuz. Biz çay ve çekirdekle pikniğimizi gayet keyifli bir şekilde yapıyoruz. O dönem her yerde küller oluyordu. Taşları filan bırakıyorlardı ve çok kötü bir görüntü oluyordu. His ve duman oluyordu. Şimdi çocuklarımızla keyifli zaman geçirebiliyoruz" dedi.  Ekipler tarafından vatandaşlara piknik ve mesire alanlarında ateşsiz piknik yapmak, spor, yürüyüş faaliyetlerinde bulunmanın serbest olduğu hatırlatıldı, uyarılarda bulunuldu.

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Kaynak: DHA

Zeytinburnu, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ZEYTİNBURNU SAHİLİNDE ATEŞSİZ PİKNİK DENETİMİ - Son Dakika

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