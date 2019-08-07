Son Dakika Haberleri: Zeytinburnu sahilinde korkunç görüntü...Elleri ve kolları bağlı ölü şahıs bulundu
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Zeytinburnu sahilinde korkunç görüntü...Elleri ve kolları bağlı ölü şahıs bulundu

25 dakika önce

Zeytinburnu sahilinde korkunç görüntü.

Zeytinburnu sahilinde korkunç görüntü...Elleri ve kolları bağlı ölü şahıs bulundu
-Şahıs elleri bağlı ve direğe asılı şekilde bulundu
İSTANBUL - Zeytinburnu Sahilinde elleri ve kolları bağlı şekilde parktaki direğe asılı halde bulunan ölü şahıs polis ekiplerini harekete geçirdi.
Olay, sabah saat 06.30 sıralarında Zeytinburnu Sahilinde meydana geldi. İddiaya göre elleri ve kolları bağlı şekilde parktaki direğe asılı halde bulunan ölü şahsı gören vatandaş durumu polise bildirdi.
Alınan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevreyi emniyet şeridi içine aldı. Bölgeye olay yeri inceleme ekipleri sevk edilirken, yapılan ilk incelemede şahsın yabancı uyruklu olduğu tespit edildi. Elleri ve kolları bağlı olan ceset, yapılan ilk incelemenin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
Zeytinburnu, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:00 Kaynak: İHA
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