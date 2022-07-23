Zeytinburnu sahilinde mangal denetimi - Son Dakika
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Zeytinburnu sahilinde mangal denetimi

23.07.2022 18:04
Zeytinburnu sahilinde mangal denetimi

İstanbul'da mangal yakmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yakmanın izin verilmediği alanlardan olan Zeytinburnu sahilinde zabıta ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

İstanbul'da mangal yakmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yakmanın izin verilmediği alanlardan olan Zeytinburnu sahilinde zabıta ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

İstanbul Valiliği'nin aldığı ormanlık alanlara giriş yasağıyla birlikte il sınırı içerisinde piknik ve mesire alanlarında, tabiat parklarında, korularda, parklarda ve ekoturizm alanlarında ateş yakmadan piknik yapmanın serbest olduğu duyurulmuştu. İBB'ye bağlı zabıta ekipleri bugün Zeytinburnu Sahili'nde denetim yaparak vatandaşların mangal yasağına uyup uymadığını kontrol etti. Piknik yapan vatandaşlar, zabıta ekipleri tarafından mangal yakmamaları konusunda uyarıldı. Sahile nargileleri ile gelen vatandaşlar da uyarılarak nargile yakmalarına izin verilmedi.

"Yeşillendik açıkçası"

Ailesiyle birlikte piknik yapan Emine Çoban, "Gayet güzel oldu. Nargileler de yok. Yeşillendik açıkçası. Buralar kurumuştu. Şimdi gayet iyi ve mutluyuz. Biz de çay ve çekirdekle gayet keyifli şekilde piknik yapıyoruz. O dönemde her yerde küller oluyordu. Yerde taşları bırakıyorlardı. İs oluyordu. Duman oluyordu. Çok kötü bir görüntüydü. Şu an mutluyuz" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Zeytinburnu, İstanbul, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zeytinburnu sahilinde mangal denetimi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zeytinburnu sahilinde mangal denetimi - Son Dakika
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