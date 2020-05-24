Zeytinburnu sokaklarında fesleğen kokulu bayram coşkusu - Son Dakika

Zeytinburnu sokaklarında fesleğen kokulu bayram coşkusu

Zeytinburnu'nda 14 bin fesleğen dağıtıldı

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda Ramazan Bayramı fesleğen kokusu eşliğinde kutlandı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, ilçenin sokaklarını gezerek hem vatandaşların bayramını kutladı hem de 14 bin fesleğen dağıttı.

Zeytinburnu Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı süresince uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında evlerindeki vatandaşlara fesleğen dağıttı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, sokak sokak gezerek evlerinin pencere ve balkonlarına çıkan vatandaşların bayramını kutladı. Evlerde kalarak korona virüs sürecini atlatacağımızı söyleyen Başkan Arısoy, sepetlerini uzatan vatandaşlara fesleğen hediye etti. Etkinlik boyunca Zeytinburnu genelinde 14 bin fesleğen dağıtıldığı öğrenildi.

"Hemşerilerimizi kucaklayamasak da balkonlarında onları selamlamak istiyoruz"

Ramazan Bayramı boyunca ilçenin sokaklarını gezerek vatandaşların bayramını kutlayacaklarını söyleyen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Bugün Zeytinburnu'nda hemşerilerimizin bayramını tebrik etmek üzere sokaklardayız. Zeytinburnu uzun zamandır baharı fesleğenle karşılamaya alışmış bir ilçemiz. Bu sene korona virüsle mücadele dolayısıyla Nisan başında başlayamamıştık bu programa. Ramazan Bayramı vesilesiyle inşallah önümüzdeki 3 gün boyunca bugün dahil olmak üzere Zeytinburnu'nun bütün sokaklarına girerek hemşerilerimizin bayramını tebrik edeceğiz. Sepetlerine fesleğen taktim edeceğiz. Hemşerilerimizi kucaklayamasak da balkonlarında onları selamlamak istiyoruz. Zeytinburnu çok da alışık bu sahneye büyük bir ilgi var. Bir kez daha bütün hemşerilerimin bayramını tebrik ediyorum" dedi.