Son dakika haber... Zeytinburnu'da alt geçitte ambulans devrildi - Son Dakika
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Son dakika haber... Zeytinburnu'da alt geçitte ambulans devrildi

08.03.2022 11:31

Son dakika haberlerine göre Zeytinburnu'da alt geçitte ambulans devrildiİSTANBUL Zeytinburnu'nda özel bir şirkete ait ambulans, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı.

Zeytinburnu'da alt geçitte ambulans devrildi

İSTANBUL Zeytinburnu'nda özel bir şirkete ait ambulans, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Devrilen ambulanstan kendi imkanlarıyla çıkan 3 sağlık görevlisi kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Zeytinburnu Topkapı alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Topkapı alt geçitten Yedikule istikametine giden özel bir şirkete ait olan 38 AFP 799 plakalı ambulans, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kaza sonrası devrilen ambulans içerisinde bulunan 3 sağlık görevlisi kendi imkanlarıyla araç içerisinden çıktı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası araçtan kendi imkanlarıyla çıkan ambulans sürücüsü ile 2 sağlık görevlisi kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle Yedikule istikametinde araç trafiği oluştu. Olay yerine sevk edilen çekici ile ambulans olay yerinden kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haber... Zeytinburnu'da alt geçitte ambulans devrildi
Son dakika haber... Zeytinburnu'da alt geçitte ambulans devrildi
Son dakika haber... Zeytinburnu'da alt geçitte ambulans devrildi
Son dakika haber... Zeytinburnu'da alt geçitte ambulans devrildi
Son dakika haber... Zeytinburnu'da alt geçitte ambulans devrildi
Son dakika haber... Zeytinburnu'da alt geçitte ambulans devrildi
Son dakika haber... Zeytinburnu'da alt geçitte ambulans devrildi

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Zeytinburnu, Ambulans, Topkapı, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Zeytinburnu'da alt geçitte ambulans devrildi - Son Dakika


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