Zeytinburnu ve Sultangazi'de çiçek hırsızlığı kamerada - Son Dakika
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Zeytinburnu ve Sultangazi'de çiçek hırsızlığı kamerada

04.07.2022 11:57

Zeytinburnu ve Sultangazi'de çiçek hırsızlığı kamerada Zeytinburnu'nda bir marketin önünde süs içilen bir çiçek yoldan geçen bir şüpheli şahıs tarafından çalınırken, Sultangazi'de bir iş yeri önünde bulunan çiçek yoldan geçen bir vatandaş tarafından çalındı.

Zeytinburnu ve Sultangazi'de çiçek hırsızlığı kamerada

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda bir marketin önünde süs içilen bir çiçek yoldan geçen bir şüpheli şahıs tarafından çalınırken, Sultangazi'de bir iş yeri önünde bulunan çiçek yoldan geçen bir vatandaş tarafından çalındı. Gerçekleşen 2 ayrı hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı.

Zeytinburnu Veliefendi Mahallesinde meydana gelen hırsızlık olayında sokak üzerinde bulunan bir markete alışveriş için gelen bir şahıs, marketten çıktıktan sonra marketin önünde bulunan çiçeği arkadaşına göstererek çalmasını istedi. Eli bandajlı olan şahsın arkadaşı tarafından çiçeğin çalındığı o anlar kameralara yansıdı. Sultangazi'de gerçekleşen bir diğer hırsızlık olayında ise sokak üzerinde yürüyen yaşlı bir adam iş yeri önünde duran çiçeği çaldı.

Her iki olayda şüpheli şahısların soğukkanlılıkla gerçekleştirdikleri hırsızlık anı kameralara yansıdı. Görüntülerde Zeytinburnu'nda eli bandajlı olduğu görülen bir şahıs alışveriş yaptığı marketten çıkarken market önünde çiçek olduğunu gördü. Kısa bir süre market önünde bekleyen şahıs, yaklaşan arkadaşına eliyle çiçeği almasını söyledi. Diğer arkadaşı kısa bir süre sonra gelerek çiçeği çalarak uzaklaştı. Sultangazi'de yaşanan bir diğer hırsızlık olayında ise sokakta yürüyen yaşlı bir adam iş yeri önünde bulunan çiçeği çalarak oradan uzaklaştı. Gerçekleşen 2 ayrı hırsızlık olayı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zeytinburnu ve Sultangazi'de çiçek hırsızlığı kamerada - Son Dakika

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