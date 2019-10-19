Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde apartmanın üçüncü katındaki evinin balkonundan atlayarak...
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Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde apartmanın üçüncü katındaki evinin balkonundan atlayarak intihar girişiminde bulunan kadın, yoldan geçen adamın üzerine düştü.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 03:38 Kaynak: İHA
Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde apartmanın üçüncü katındaki evinin balkonundan atlayarak intihar girişiminde bulunan kadın, yoldan geçen adamın üzerine düştü. Olayda kadın ağır olmak üzere her iki kişi de yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polisin olay yerinde incelemesi devam ediyor. - İSTANBUL
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