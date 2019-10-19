Son Dakika Haberleri: Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde apartmanın üçüncü katındaki evinin balkonundan atlayarak...
Son Dakika 3. Sayfa Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde apartmanın üçüncü katındaki evinin balkonundan atlayarak...

Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde apartmanın üçüncü katındaki evinin balkonundan atlayarak...

58 dakika önce

Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde apartmanın üçüncü katındaki evinin balkonundan atlayarak intihar girişiminde bulunan kadın, yoldan geçen adamın üzerine düştü.

Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde apartmanın üçüncü katındaki evinin balkonundan atlayarak..., System.String[]

Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde apartmanın üçüncü katındaki evinin balkonundan atlayarak intihar girişiminde bulunan kadın, yoldan geçen adamın üzerine düştü. Olayda kadın ağır olmak üzere her iki kişi de yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polisin olay yerinde incelemesi devam ediyor. - İSTANBUL

Zeytinburnu, Yeşiltepe, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 03:38 Kaynak: İHA
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