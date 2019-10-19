Son Dakika Haberleri: - Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde apartmanın üçüncü katından intihar etmek için evinin...
Son Dakika 3. Sayfa - Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde apartmanın üçüncü katından intihar etmek için evinin...

- Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde apartmanın üçüncü katından intihar etmek için evinin...

1 saat önce

- Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde apartmanın üçüncü katından intihar etmek için evinin balkonundan atlayan kadın, yoldan geçen adamın üzerine düştü.

- Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde apartmanın üçüncü katından intihar etmek için evinin balkonundan atlayan kadın, yoldan geçen adamın üzerine düştü. Olayda kadın ağır olmak üzere her iki kişide yaralandı. Yaralı şahıslar 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polisin olay yerinde incelemedi devam ediyor.

- Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde apartmanın üçüncü katından intihar etmek için evinin...

Zeytinburnu, Yeşiltepe, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:35 Kaynak: İHA
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