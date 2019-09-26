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Zeytinburnu Yöresel Günler Şöleni başlıyor

15 dakika önce

Zeytinburnu Belediyesi tarafından Türkiye'nin 81 ilini kapsayan halk oyunları, müzik, yöresel lezzetler gibi zenginliklerin tanıtımı misyonuyla yola çıkılan Yöresel Günler Şöleni bu yıl 28 Eylül-6 Ekim 2019 tarihleri arasında Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda başlıyor.

Zeytinburnu Yöresel Günler Şöleni başlıyor, System.String[]

Zeytinburnu Belediyesi tarafından Türkiye'nin 81 ilini kapsayan halk oyunları, müzik, yöresel lezzetler gibi zenginliklerin tanıtımı misyonuyla yola çıkılan Yöresel Günler Şöleni bu yıl 28 Eylül-6 Ekim 2019 tarihleri arasında Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda başlıyor.


Zeytinburnu Belediyesinin 28 Eylül-6 Ekim 2018 tarihleri arasında 15 Temmuz Meydanı'nda düzenleyeceği 16. Yöresel Günler Şöleni bu sene de renkli ve zengin geçecek. İç Anadolu, Rumeli-Balkan, Güney Doğu Anadolu, Ege, Akdeniz, Marmara, Doğu Anadolu, Türk Dünyası ve Karadeniz bölgelerinin yemek, kıyafet, müzik ve halk oyunları gibi kültürel değerlerinin tanıtımının yapılacağı şölene ilçenin bölge dernekleri de destek verecek.


9 gün sürecek 'lezzet' ve 'eğlence' dolu şölen


Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda 28 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'da açılışı gerçekleşecek olan şölene, ilk gün Doğu Anadolu Bölgesi ev sahipliği yapacak. Meydana kurulan stantlarda yemeden içmeye, el işçiliğinden yöresel kıyafetlere kadar bölgelere ait tüm kültürel değerler sergilenecek. 9 gün sürecek şölende her gün bir bölgeye ait illerin halk oyunları gösterisi ve konserleri düzenlenecek.


Anadolu'nun tüm zenginlikleri bu meydanda


Konya'nın etli ekmeği, Üsküp'ün köftesi, Mardin'in kibbesi, Urfa'nın kebabı, Gaziantep'in baklavası, Diyarbakır'ın ciğeri, Afyon'un sucuğu, İzmir'in tulumu, Balıkesir'in Höşmerim'i, Isparta'nın gülü, Silifke'nin yoğurdu, Tekirdağ'ın köftesi, Bursa'nın kestane şekeri, Malatya'nın kaysısı, Giresun'un fındığı Yöresel Günler Şöleni'nde Zeytinburnu sakinleri ile buluşacak. Türk Halk Müziği'nin sevilen sesleri de şölene eşlik edecek. Şölen boyunca Arif Şentürk, Mehmet Demirbağ, Neşe Demir, Osman Aslan, Ebru Yaman, Sercan-Sinan Erkeker, Sami Çelik, Mehmet Sıraç Sıra Gecesi Ekibi, Bünyamin Aksungur Türk Ses Müzik Topluluğu ve Grup Koliva gibi isimler sahne alacak. - İSTANBUL

Zeytinburnu, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:08 Kaynak: İHA
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