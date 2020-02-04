Zeytinburnulu öğrencilere geri dönüşüm semineri verildi - Son Dakika
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Zeytinburnulu öğrencilere geri dönüşüm semineri verildi

6 saat önce

Zeytinburnu Belediyesi, öğrencilere doğal kaynakların korunması, çevre kirliliğinin önüne geçilmesi ve atıkların geri dönüşümle ekonomiye yeniden kazandırılması amacıyla "Temiz Okul ve Sıfır Atık Projesi" semineri gerçekleştirdi.

Zeytinburnulu öğrencilere geri dönüşüm semineri verildi, System.String[]

Zeytinburnu Belediyesi, öğrencilere doğal kaynakların korunması, çevre kirliliğinin önüne geçilmesi ve atıkların geri dönüşümle ekonomiye yeniden kazandırılması amacıyla "Temiz Okul ve Sıfır Atık Projesi" semineri gerçekleştirdi.


Zeytinburnu Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün organizesiyle, Şehit Ömer Cankatar İlköğretim Okulu'nda öğrencilerine yönelik çevre bilincinin oluşturulması, doğal kaynakların hızla tükendiği günümüz toplumunda ortaya çıkan atık miktarının azaltılması ve okullardaki hijyen kurallarını öğretmek amacıyla "Temiz Okul ve Sıfır Atık Projesi" semineri gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, doğal kaynakların korunması, çevre kirliliğinin önüne geçilmesi ve atıkların geri dönüşümle ekonomiye yeniden kazandırılması konularında öğrencilerin bilinçlenmesi için düzenlenen seminerde, çevreyi kirletmeden, geri dönüşüm ürünlerini toplamak, ayırmak ve yeniden kullanıma kazandırmanın yolları ve bunun sonucundaki kazanımlar anlatıldı. Açılış konuşmasının ardından Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt ve Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, "Temiz Okul ve Sıfır Atık Projesi" işbirliğine dair protokolü imzaladı. Öğretim üyelerinin de yer aldığı seminere öğrenciler, öğretmenler ve okul idarecileri de katıldı. Ardından miniklere fidan ve oyuncak dağıtıldı.


"Geri dönüştürülebilecek bir atığın çöpe gitmesi büyük israf"


Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Bugün başlattığımız bu proje iki projeyi bir araya getiriyor. Hem temiz bir okul, hem de sıfır atık konusunda Zeytinburnu'nun genelinde başlattığımız Haziran ayında ise tamamen sıfır atık projesine geçmemiz için büyük bir başlangıç. Bu projede okul görevlileri, öğretmenler ve en önemlisi siz sevgili öğrencilerimize eğitim verilecek. Hepimiz biliyoruz ki geri dönüştürülebilecek bir atığın çöpe gitmesi büyük israf. İnşallah el birliği ile Zeytinburnu'nu sıfır atık ilçesi haline getireceğiz" dedi. - İSTANBUL

Emine Erdoğan, Zeytinburnu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:24 Kaynak: İHA
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