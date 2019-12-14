Zeytinburnulular kahvaltıda bir araya geldi - Son Dakika
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Zeytinburnulular kahvaltıda bir araya geldi

6 saat önce

Zeytinburnulular bu yıl 9. düzenlenen "Bilge Nesil" kahvaltı programında buluştu.

Zeytinburnulular kahvaltıda bir araya geldi, System.String[]

Zeytinburnulular bu yıl 9. düzenlenen "Bilge Nesil" kahvaltı programında buluştu. Programda konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Bilgi Evleri'nin Türkiye için rol model bir uygulama olduğunu söyledi.


Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen Bilge Evleri geleneksel "Bilge Nesil" kahvaltı programının 9. düzenlendi. İBB 1453 Çırpıcı Sosyal Tesislerinde düzenlenen programa Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy başta olmak üzere Zeytinburnu'nda okuyan öğrenciler ve aileleri katıldı. Kahvaltı sonrasında şiirler okundu; şarkılar söylenerek doyasıya eğlenildi. Programda Bilge Evleri'nde bulunan öğrenciler düşüncelerini paylaştı.


Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy Bilge Evleri'nin önemine dikkat çekerek "Bilgi Evi yolculuğu hepinizin bildiği üzere 2005 yılında eski Belediye Başkanımız Murat Aydın'ın öncülüğünde benimde yardımcısı olduğum ekiple başladı. 15 yıldır Bilge Evi Zeytinburnulu öğrencilerin uğradığı geçtiği bir mekan olmasından büyük bir gurur duyuyoruz. Başlangıçta yola çıkarken çocukların okul ve ev dışında mekan ihtiyacını karşılamak için yola çıkmıştık. Hepimizin bildiği gibi evlerimizde her zaman çocuklarımızın ders çalışabileceği ortamlar yok. Ayrıca çocuklarımızın internet ve kitap ihtiyaçları var. Toplamda 7 Bilge Evi'yle hizmet ediyoruz. Zeytinburnu halkı Bilge Evleri'ne sahip çıkmasaydı böyle olmazdı. Bütün bu faaliyetlerimiz siz varsanız anlam kazanır. Binayı yapmak ve içini teftiş etmek kolay sizler sahip çıktığınız için Bilgi Evleri bütün Türkiye için rol model olmuş" dedi.


Programın ardından öğrencilere Dünya Klasiklerinden Jose Mauro de Vasconcelos'un Şeker Portalı kitabı hediye edildi. - İSTANBUL

Ömer Arısoy, Zeytinburnu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:59 Kaynak: İHA
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