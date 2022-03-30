'Zeytinci Ali Dayı' olarak tanınan Ünyeli esnaf, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

ORDU (İHA) – Ordu'nun Ünye ilçesinde uzun yıllardır esnaflık yapan ve vefat eden Ali Ateş son yolculuğuna uğurlandı.

Ünye'nin köklü esnaflarından olan ve 'Zeytinci Ali Dayı' olarak bilinen 74 yaşındaki Ali Ateş, rahatsızlığı sebebiyle bir süredir Ünye ve ardından Ordu'daki hastanelerin yoğun bakım servisinde 10 gün boyunca tedavi gördü. Ateş, hastanelerde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Ali Ateş için öğle Ünye Büyük Camii'nde öğle namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Alınan helalliğin ardından kılınan cenaze namazı sonrası Ali Ateş, ilçenin Çatalpınar Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze namazını Ünye Müftüsü Hüseyin Okuş kıldırırken, cenaze törenine Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adem Atik ve AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan da katılarak acılı aileye başsağlığı temennilerini iletti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı da cenazeye çelenk gönderdi. - ORDU