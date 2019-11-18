Son Dakika Haberleri: Zeytincilere "eleme" ikazı
Son Dakika Güncel Zeytincilere 'eleme' ikazı - Son Dakika

Zeytincilere "eleme" ikazı

6 saat önce

Zeytin Kooperatifi eleme işleminin zeytin üretiminin en önemli işlemlerinden biri olduğunu ve çiftçinin gelirinin azami seviyeye çıkmasına direk etki ettiğini söyledi.

Zeytincilere

Zeytin Kooperatifi eleme işleminin zeytin üretiminin en önemli işlemlerinden biri olduğunu ve çiftçinin gelirinin azami seviyeye çıkmasına direk etki ettiğini söyledi.


Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Şenol, üretici ortakların hasat ettikleri zeytinlerden azami kazanç elde edebilmeleri için, gübreleme, ilaçlama, budama ve sulama gibi unsunlar kadar 'eleme' işleminin de çok önemli olduğuna dikkat çekti. Şenol, devam eden açıklamasında şöyle konuştu:


"Zeytinde eleme sırasında oluşabilecek bir göz kaymasının kiloda 1 TL fark edeceğini düşünürsek, yapılacak yüklü teslimatlarda zararın daha da artacağı kaçınılmaz olacaktır. Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifinin Erdek merkez depolarında hali hazırda üretici ortaklarımıza hizmet veren 10 adet yeni elek ve seçme tablası bulunmaktadır. Ayrıca Gedeve bölgesindeki depomuz da dahil olmak üzere tüm mahallerimizdeki alım yerlerine yakın, zeytin eleme makineleri üretici ortaklarımıza hizmet vermektedir. Zeytinleriniz bereketli, kazancınız yüksek olsun." - BALIKESİR

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 06:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gramı 6,5 milyon TL! Balon balığı Türkiye ekonomisine merhem olacak
İçişleri Bakanlığı düzenlemeleri Meclis'e sunuldu! Kabul edilirse Emniyet'te büyük değişiklikler olacak ABD'nin Yahudi yerleşim birimlerini yasa dışı görmeme kararı ABD'yi karıştırdı! Bernie Sanders'tan Trump'a tepki Vatan Caddesi'nde kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2'si ağır 3 kişi yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 01:13:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zeytincilere "eleme" ikazı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]